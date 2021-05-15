Los secretos sorprendentes sobre la Casa Blanca.

El Servicio Secreto de Estados Unidos no ha podido mantener a salvo todos los secretos sobre seguridad, testimonios,intimidad de los Presidentes, y relatos sobre la Casa Blanca, y al hacerse públicos, han sorprendido a más de uno.

En “La Caída de la Casa Blanca”, cinta protagonizada por Jamie Foxx, y Channing Tatum, se viven fuertes emociones, cuando un apuesto agente de seguridad acude a una entrevista para unirse al Servicio Secreto, pero, que por azares del destino (y muy mala suerte) se queda a cargo de la seguridad del mismísimo presidente de los Estados Unidos, mientras su propia hija se encuentra también en peligro.

Y aunque pareciera algo muy descabellado, lo cierto, es que, la realidad supera a la ficción, y por eso, en esta ocasión te presentamos algunos de los detalles más sorprendentes que se han filtrado sobre lo que ocurre al interior de la fortaleza que ha resguardado a prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos.

¡Todo se sabe!

La famosa oficina oval que viene siendo como el despacho del Presidente, es un lugar SÚPER, ULTRA, MEGA vigilado, y de hecho los filtros de seguridad van más allá de las cámaras, seguridad personal, circuitos cerrados, y sistemas de protección, este lugar es tan importante, que incluso existen sensores de presión, para que todos los involucrados en la seguridad, sepan en qué lugar se encuentra, además, de algunos sensores que se activan cuando se mueven estratégicos adornos, o elementos de este lugar y otros espacios de la Casa Blanca.

Fantasma Presidencial

Múltiples historias de horror, se han mencionado sobre las rarísimas manifestaciones que ocurren en la Casa Blanca, ya que, no se trata de cualquier fantasma, diplomáticos, e invitados, han asegurado que es el mismísimo Abraham Lincoln.

Se dice que sólo se manifiesta en su habitación, lugar en el que fue asesinado, y debido a todos los testimonios en torno a su incómoda presencia, este lugar, ya no es usado como dormitorio. ¿Te imaginas el sustazo?

Está cerrada, con tres candadooooos...

Durante muchos años circuló el rumor de la existencia de una puerta secreta dentro de la oficina oval, y que, esta llevaría a algún lugar ultra seguro y misterioso, pero, en la actualidad se sabe que la puerta existe en algún lugar de la Casa Blanca, pero lleva a un pasadizo que conecta con un refugio antibombas, consultorio dental, taller de carpintería, cocina de repostería, florería, y un salón con pista de boliche, y nada más.

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Ahora que conoces los secretos más sorprendentes en torno a la fortaleza que resguarda a uno de los hombres más importantes del mundo y su familia, no te pierdas “La Caída de la Casa Blanca” por Azteca 7.

