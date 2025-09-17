inklusion logo Sitio accesible
¡Por fin revelaron el soundtrack OFICIAL para Wicked: For Good! Esta es la lista

Wicked For Good está a muy pocas semanas de estrenarse, y ya se ha lanzado el soundtrack oficial que podremos disfrutar en esta segunda entrega del famoso musical de Broadway.

Wicked For Good
Crédito: Universal Pictures
La historia de Elphaba y Glinda regresa con Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación a cine del famoso musical de Broadway. Y para ir calentando motores se ha revelado el soundtrack oficial que podremos disfrutar en esta entrega dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo junto Ariana Grande.

A través de la cuenta oficial de Wicked Movie en Instagram comenzó a promocionarse el vinilo oficial de For Good, y con ello se revela la lista completa de canciones que escucharemos en esta secuela, incluso destapan las dos canciones originales que escribieron exclusivamente para Wicked For Good.

  • Every Day More Wicked
  • Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier
  • No Place Like Home (Original)
  • The Wicked Witch Of East
  • Wonderful
  • I’m Not That Girl (Reprise)
  • As Long As You’re Mine
  • No Good Deed
  • March Of The Witch Hunters
  • The Girl In The Bubble (Original)
  • For Good

Algunos fragmentos de estas canciones podemos escucharlas en el tráiler oficial de la película, algo que emocionó a más de uno, tanto a aquellos que ya saben qué pasa en esta segunda parte de la historia, como a quienes disfrutan por primera vez de Wicked.

Tanto el vinilo especial, como los discos físicos comenzarán a venderse a partir del 21 de noviembre del 2025, pero lo puedes pre-ordenar desde ahora.

¿De qué va a tratar Wicked: For Good?

Después de la primera entrega, Wicked, vimos cómo Elphaba termina abandonando Emerald City después de descubrir que El Mago realmente no tiene ningún tipo de magia, y que en realidad ha estado mintiéndole a todos. También notamos que Glinda termina quedándose en el Palacio Real de Oz. A la vez escuchamos cómo comienzan a avisar a todo Oz que Elphaba es una bruja mala.

Wicked: For Good, se estaría centrando en la decisión de Glinda de quedarse con El Mago, y Elphaba tratando de ver qué camino tomar después de haber decidido no seguir con las mentiras de El Mago. Sin embargo también podremos ver el intento de arreglo entre Elphaba y Glinda, lo que tal vez no termine resultando muy bien.

