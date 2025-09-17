¡Por fin revelaron el soundtrack OFICIAL para Wicked: For Good! Esta es la lista

La historia de Elphaba y Glinda regresa con Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación a cine del famoso musical de Broadway. Y para ir calentando motores se ha revelado el soundtrack oficial que podremos disfrutar en esta entrega dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo junto Ariana Grande.

A través de la cuenta oficial de Wicked Movie en Instagram comenzó a promocionarse el vinilo oficial de For Good, y con ello se revela la lista completa de canciones que escucharemos en esta secuela, incluso destapan las dos canciones originales que escribieron exclusivamente para Wicked For Good.



Every Day More Wicked

Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier

No Place Like Home (Original)

The Wicked Witch Of East

Wonderful

I’m Not That Girl (Reprise)

As Long As You’re Mine

No Good Deed

March Of The Witch Hunters

The Girl In The Bubble (Original)

For Good

Algunos fragmentos de estas canciones podemos escucharlas en el tráiler oficial de la película, algo que emocionó a más de uno, tanto a aquellos que ya saben qué pasa en esta segunda parte de la historia, como a quienes disfrutan por primera vez de Wicked.

Tanto el vinilo especial, como los discos físicos comenzarán a venderse a partir del 21 de noviembre del 2025, pero lo puedes pre-ordenar desde ahora.

¿De qué va a tratar Wicked: For Good?

Después de la primera entrega, Wicked, vimos cómo Elphaba termina abandonando Emerald City después de descubrir que El Mago realmente no tiene ningún tipo de magia, y que en realidad ha estado mintiéndole a todos. También notamos que Glinda termina quedándose en el Palacio Real de Oz. A la vez escuchamos cómo comienzan a avisar a todo Oz que Elphaba es una bruja mala.

Wicked: For Good, se estaría centrando en la decisión de Glinda de quedarse con El Mago, y Elphaba tratando de ver qué camino tomar después de haber decidido no seguir con las mentiras de El Mago. Sin embargo también podremos ver el intento de arreglo entre Elphaba y Glinda, lo que tal vez no termine resultando muy bien.