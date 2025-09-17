¡Por fin revelaron el soundtrack OFICIAL para Wicked: For Good! Esta es la lista
Wicked For Good está a muy pocas semanas de estrenarse, y ya se ha lanzado el soundtrack oficial que podremos disfrutar en esta segunda entrega del famoso musical de Broadway.
La historia de Elphaba y Glinda regresa con Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación a cine del famoso musical de Broadway. Y para ir calentando motores se ha revelado el soundtrack oficial que podremos disfrutar en esta entrega dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo junto Ariana Grande.
A través de la cuenta oficial de Wicked Movie en Instagram comenzó a promocionarse el vinilo oficial de For Good, y con ello se revela la lista completa de canciones que escucharemos en esta secuela, incluso destapan las dos canciones originales que escribieron exclusivamente para Wicked For Good.
- Every Day More Wicked
- Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier
- No Place Like Home (Original)
- The Wicked Witch Of East
- Wonderful
- I’m Not That Girl (Reprise)
- As Long As You’re Mine
- No Good Deed
- March Of The Witch Hunters
- The Girl In The Bubble (Original)
- For Good
Algunos fragmentos de estas canciones podemos escucharlas en el tráiler oficial de la película, algo que emocionó a más de uno, tanto a aquellos que ya saben qué pasa en esta segunda parte de la historia, como a quienes disfrutan por primera vez de Wicked.
Tanto el vinilo especial, como los discos físicos comenzarán a venderse a partir del 21 de noviembre del 2025, pero lo puedes pre-ordenar desde ahora.
¿De qué va a tratar Wicked: For Good?
Después de la primera entrega, Wicked, vimos cómo Elphaba termina abandonando Emerald City después de descubrir que El Mago realmente no tiene ningún tipo de magia, y que en realidad ha estado mintiéndole a todos. También notamos que Glinda termina quedándose en el Palacio Real de Oz. A la vez escuchamos cómo comienzan a avisar a todo Oz que Elphaba es una bruja mala.
Wicked: For Good, se estaría centrando en la decisión de Glinda de quedarse con El Mago, y Elphaba tratando de ver qué camino tomar después de haber decidido no seguir con las mentiras de El Mago. Sin embargo también podremos ver el intento de arreglo entre Elphaba y Glinda, lo que tal vez no termine resultando muy bien.