‘Mi amigo robot’ regresa a los cines: descubre la fecha y hora de estreno con entrada gratis

‘Mi amigo robot’ fue una cinta animada galardonada por el público, una historia que, sin la necesidad de un diálogo, nos logró transmitir lo que sentían y pensaban sus personajes. Lamentablemente, hubo mucha gente que se quedó con ganas de poder verla en las pantallas enormes del cine.

Debido a su gran éxito en el 2023, se anunció que regresa a los cines, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar de la historia. Para que no dejes pasar la oportunidad, te revelaremos la fecha y hora de estreno; considera que su entrada será gratis.

¿Cuándo y dónde se estrenará la cinta de ‘Mi amigo robot’?

En la cuenta oficial de Instagram de Cine Canibal, anunció que dicha cinta regresa a los cines, permitiendo que los usuarios puedan disfrutar del filme a todo color. Al ser un evento con entrada gratis, solamente se hará el reestreno en un centro cultural de gran relevancia.

Para que puedas ver ‘Mi amigo robot’, la fecha y hora de estreno se realizará el 21 de septiembre a las 19:30 horas en la Cineteca Nacional. Será una proyección al aire libre que podrás disfrutar. Es importante que acudas a buena hora, ya que el espacio se suele llenar rápidamente.

Hasta el momento, es el único lugar en el que se anuncia su reestreno, pero hay que estar atentos, puesto que la filmación ha sido mostrada nuevamente en otros cines, debido a su gran popularidad.

¿Dónde puedo ver el ‘Mi amigo robot’?

Ya sea que vayas a la fecha y hora de estreno para ver ‘Mi amigo robot’, o en su lugar puedes verla directamente en plataformas de streaming desde la comodidad de tu casa, todo depende de lo que desees.

Para verla, debes contar con la suscripción a Prime Video, de lo contrario no te será posible verla. Aprovecha el momento para que puedas ver el filme animado, una historia que ha conmovido a muchos al tocar temas sensibles como la amistad, la pérdida de alguien y la susceptibilidad que hay en las relaciones.

Ahora ya sabes cuándo regresa a los cines, así que aprovecha el momento para disfrutarla. Recuerda llegar a buena hora y tener los mejores snacks disponibles para que puedas ver la tierna historia.