Conoce a la reconocida actriz mexicana que aparece en Spider Noir

Karen Rodríguez es la reconocida actriz mexicana que aparece en la serie de Spider-Noir como Janet Ruiz, la secretaria y mejor amiga del Hombre Araña en este Universo; donde el superhéroe vive en la década de los años 30´s cuando Estados Unidos vivía la Gran Depresión, pero de igual forma, este Arácnido, tiene una historia mucho más oscura que el Peter Parker normal.

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¿Quién es Karen Rodríguez, la mexicana que aparece en Spider-Noir?

Karen Rodríguez nació en Matamoros, Tamaulipas, pero posteriormente se mudó a Chicago, Estados Unidos, donde desarrolló gran parte de su carrera teatral y artística. Pero, antes de poder ser parte del Gran Universo de Marvel, la actriz ya había participado en proyectos como: The Big Leap, Swarm, Acapulco y Power Book IV, Force.

¿De qué trata la serie de Spider-Noir?

La serie de Spider-Noir se puede ver a través de Amazon Prime Video, en esta historia vemos como protagonista a Ben Reilly, quien es conocido como La Araña, un superhéroe retirado que ahora trabaja como detective privado. Es importante señalar que, Nicolas Cage prestó su voz en Spider-Man: Into the Spider-Verse en el 2018.

Es importante señalar que serie de Spider-Noir inicia con un monólogo de culpa luego de que hace 5 años antes no pudiera salvar a la mujer que amaba, por lo que, desde entonces decidió guardar la máscara y el traje, por lo que, decide ganarse la vida como un detective privado en medio de una ciudad que vive sumergida bajo el crimen organizado.

Por otro lado, lo que llama la atención de esta serie es que se puede ver en blanco y negro o a color. Esta decisión ha generado debate entre los fanáticos y críticos ya que lo más coherente es verla son tonalidades, tal y cómo sucedía en los años 40´s, pero otros más prefieren una experiencia más accesible y moderna.

De hecho, la atmósfera de Spider-Noir es uno de sus puntos bastantes fuertes, cuenta con sombras muy pronunciadas, humo de cigarrillo, trajes de época, callejones oscuros; los cuales conforman un mundo que relata directamente el Sueño Eterno. Cabe mencionar que, la máscara de La Araña es simplemente asombrosa, ya que esta tejida de lana, un detalle que hace referencia a la época de la Gran Depresión, cuando la lycra no se ocupaba.

