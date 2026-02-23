¿No son siete? Estos son los nueve reinos que menciona Egg al final de El Caballero de los Siete Reinos

El Caballero de los Siete Reinos tuvo su capítulo final el pasado domingo 22 de febrero, pero hubo algo que despertó la curiosidad de muchos de los espectadores, pues mientras Dunk pregunta cuál de los siguientes siete reinos deberían visitar, Egg le hace una aclaración diciendo que en realidad son nueve los reinos de Westeros, pero ¿a qué se refiere y por qué Dunk dice que son siete? Aquí te explicamos esa escena final.

Todo parte de la conquista de Aegon Targaryen, aproximadamente 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones. Antes de que este suceso pasara Westeros estaba dividido territorialmente en siete dominios independientes, sin embargo cuando Aegon toma Westeros lo unifica pero a la vez "separa" regiones, y el nombre de los Siete Reinos no hace referencia realmente a un número matemático, sino más bien el nombre simbólico.

Egg, en realidad, está haciendo una aclaración casi administrativa, el mapa político que existe en El Caballero de los Siete Reinos ya funcionaba de una forma totalmente distinta:



El Norte El Valle de Arryn Las Tierras del Oeste El Dominio Las Tierras de la Tormenta Dorne Las Islas del Hierro Las Tierras de los Ríos Las Tierras de la Corona

Pero el nombre de "Los Nueve Reinos" no se usa después de que quedara instaurado el nombre de "Los Siete Reinos", como nombre oficial para referirse a los territorios de Westeros.

¿El Caballero de los Siete Reinos va a cambiar de nombre?

Posterior a que Egg diera ese dato curioso y que se hiciera todo un debate en internet, muchos comenzaron a preguntarse si entonces "El Caballero de los Siete Reinos" cambiaría de nombre a "El Caballero de los Nueve Reinos", sobre todo después de ese final que tuvimos el pasado domingo.

Afortunadamente Ira Parker, showrunner de la serie, salió para no dejarnos con la duda y aclaró que no, no habría ningún cambio de nombre en la serie. Para Variety Parker aclaró: "Quizás fui un poco demasiado bromista. Puede que a la gente no le guste o que me crucifiquen por eso, pero estas series tienen un tono un poco más ligero. Y voy a aprender algunas cosas."

