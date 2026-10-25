¿Qué diferencia hay entre spin-off, reboot y revival en una serie?

Hay una gran cantidad de producciones audiovisuales que no terminan con su último capítulo ya que hay algunas que siguen con nuevos protagonistas, otras vuelven a empezar y también se recuperan personajes conocidos. Estas diferencias se marcan en una serie y tienen su propia terminología.

Caminos de la Vida | Programa 24 de octubre 2026

Las continuaciones por supuesto no reciben el mismo nombre ya que nos podemos encontrar con Spin-off, reboot y revival que son términos habituales en la industria del entretenimiento.

¿Cuál es la diferencia entre spin-off, reboot y revival en una serie?

Spin-off: una historia que nace de otra

Cuando hablamos de Spin-off nos referimos a una producción que deriva de una serie original que hace hincapié en el personaje secundario, un grupo de personajes o un aspecto particular de ese universo.

Se mantienen elementos de la historia original, pero tiene una trama propia. Un claro ejemplo es Better Call Saul que nació a partir de Breaking Bad y profundizó en la historia de Jimmy McGill, el abogado que termina convirtiéndose en Saul Goodman.

Reboot: empezar de nuevo

En cuanto al reboot es realizar una historia desde una nueva perspectiva. En este caso se conserva la premisa, los personajes o algunos elementos reconocibles, pero construye el relato de una nueva generación.

Cabe destacar que no es necesario que respete los acontecimientos narrados en las entregas anteriores. Así es que podemos un claro ejemplo en Hawaii Five-0, que retomó la idea de la serie policial Hawaii Five-O, emitida originalmente entre 1968 y 1980, con un nuevo elenco y una narrativa adaptada a otra época.

Revival: volver después de varios años

Por último, tenemos el término revival que lo que hace es revivir una serie que terminó o quedó fuera del aire por lo que busca reunir a los personajes, historia o parte de su elenco. La característica es que se continúa con la trama original y nos muestra que ocurrió con los protagonistas con el paso del tiempo.

Así es que podemos ver Gilmore Girls: A Year in the Life, que regresó en 2016 con cuatro episodios especiales, casi una década después del final de la serie original. La historia retomó la vida de Lorelai y Rory en una etapa diferente.