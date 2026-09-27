Dra. Lucía estrena NUEVA temporada: fecha y hora de estreno de la temporada 3 y cómo ver en Azteca 7

Es oficial, una de las series de televisión más impactantes y preferidas del público mexicano regresa con una nueva temporada, misma que estará llena de drama y grandes tensiones; así es, estamos hablando de “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”. A continuación te damos todos los detalles de esta producción para que no te pierdas su estreno a través de Azteca 7.

“Dra. Lucía: Un Don Extraordinario”: Fecha y hora EXACTA y cómo ver en Azteca 7

La tercera temporada de la serie mexicana “Dra. Lucía: Un Don Extraordinario” podrás disfrutarla a través de la señal abierta de Azteca 7 de forma completamente gratis. Y respecto a la hora y fecha, será a partir de este lunes 28 de agosto en punto de las 9: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México que podrás sintonizar la transmisión. Te recomendamos hacerlo a tiempo para no perderte ningún detalle. Por otro lado, si prefieres el streaming, recuerda que también puedes disfrutar de nuestra programación a través del sitio web de Azteca 7; o bien, descargar la app TV Azteca Digital, la cual es completamente gratis y compatible con cualquier dispositivo; solo deberás contar con acceso a una red estable a internet.

¿De qué trata y quiénes forman parte del reparto de “Dra. Lucía: "Un Don Extraordinario”?

Esta serie, la cual retrata un drama médico y lleno de misterio, misma que es producida por TV Azteca tiene como protagonista a la actriz Marimar Vega, quien da vida a la Dra. Lucía Castillo, misma que trabaja en el área de urgencias del Hospital Matilde Montoya. Esta profesionista de la salud cuenta con un don especial el cual es la capacidad de conectarse a nivel psíquico y tener visiones sobre cada uno de sus pacientes, mismo que utiliza para poder salvarles la vida. Aunado a esto, también enfrenta situaciones de su vida personal, su pasado y desafíos propios en su vida profesional.

Esta serie cuenta con grandes talentos actorales como Itatí Cantoral, quien da via a la antagonista principal, Ana Layevska quien es la Dra. Mariana Esquivel, José Carlos Femat quien es Omar Tapia, Paola Flores es Isabel “Chabe” López, Luisa Rubino interpreta a la Dra. Karina Montiel, Daniel García es el Dr. Daniel Mora, Norma Reyna es Manuela, solo por mencionar algunos.