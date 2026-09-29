“Una historia llena de sorpresas": Cayetano Arámburo, actor de la serie Dra. Lucía nos habla sobre lo que nos espera en esta tercera temporada
¡No te pierdas esta entrevista que nos muestra otro lado de todo lo que hay detrás de la nueva temporada de Dra. Lucía: Un don extraordinario.
En su semana de estreno, el actor Cayetano Arámburo, quien da vida al Dr. José Luis Velazco en la serie de Dra. Lucía nos compartió un poco más allá de lo que este programa es, asegurando que estará lleno de sorpresas, por lo que invita a todos a verla de lunes a viernes en punto de las 9:30 pm por Azteca 7.