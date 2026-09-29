“Una historia llena de sorpresas": Cayetano Arámburo, actor de la serie Dra. Lucía nos habla sobre lo que nos espera en esta tercera temporada

En su semana de estreno, el actor Cayetano Arámburo, quien da vida al Dr. José Luis Velazco en la serie de Dra. Lucía nos compartió un poco más allá de lo que este programa es, asegurando que estará lleno de sorpresas, por lo que invita a todos a verla de lunes a viernes en punto de las 9:30 pm por Azteca 7.