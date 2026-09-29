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En Vivo

¿Una temporada MÁS intensa? Esto es lo que Andrea Lagunés quien da vida a Sarita Romero en Dra. Lucía

¡TODO listo para una nueva temporada de la Dra. Lucía!

La Dra. Lucía está de regreso y esta tercera temporada promete estar recargada pues en palabras de la actriz Andrea Lagunes, quien da vida a Sarita Romero, habrán mayores conexiones dentro de los personajes así como de la historia que poco a poco se ha construido con el paso de los años.
Nos compartió lo que ha sido este nuevo reto, así como las complicaciones que llegan a haber, destacando el respeto a esta profesión, a sus compañeros de rodaje, producción y quienes participan en el proyecto.