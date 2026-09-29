Capítulo 1 - Redención: Lucía regresó a la vida para seguir con su misión, aunque hay algunas cosas diferentes luego de su accidente...
¡Sigue el inicio de la nueva temporada de Dra. Lucía, quien ha regresado de gran manera!
El estar un tiempo inconsciente le permitió a Lucía tener visitas especiales, como el ver a su mamá, aunque no todo ha sido “bueno”, pues en este estado pudo tener visiones distintas sobre lo que pasó en ese último accidente. Aunque Lucía ha logrado despertar, hay mucho por hacer y su misión ha regresado a la actividad.