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Capítulo 10 - Viaje Permanente: Patricio se esmera por llegar a sus colegas con la verdad pero no será una tarea sencilla

¿Santiago será desenmascarado? Las cosas dentro del Hospital Matilde Montoya poco a poco han empezado a destaparse.

Patricio ha buscado conseguir el apoyo de sus colegas, pero esto no será sencillo pues los intereses de Santiago, Emilio y Natalia podrían estar muy dentro del Hospital Matilde Montoya. Por otro lado, Santiago trata de intuir a sus cómplices, aunque esto cada vez podría ser más complicado...

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