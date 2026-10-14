Capítulo 10 - Viaje Permanente: Patricio se esmera por llegar a sus colegas con la verdad pero no será una tarea sencilla
¿Santiago será desenmascarado? Las cosas dentro del Hospital Matilde Montoya poco a poco han empezado a destaparse.
Patricio ha buscado conseguir el apoyo de sus colegas, pero esto no será sencillo pues los intereses de Santiago, Emilio y Natalia podrían estar muy dentro del Hospital Matilde Montoya. Por otro lado, Santiago trata de intuir a sus cómplices, aunque esto cada vez podría ser más complicado...