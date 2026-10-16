Capítulo 11 - Música Para Alimañas: Lucía podría ayudar a salir de la cárcel a Mariana

Santiago no conoce los límites y cada vez hace cosas más atroces... Por otro lado Mariana se ha encontrado con nuevos problemas en prisión e incluso teme por su vida e incluso buscó la ayuda de Patricio y Natalia muestra cada vez más su poder dentro del Hospital Matilde Montoya.

Lucía ha comenzado una búsqueda personal con alguien del pasado que tiene algo que le pertenece, ¿Ya sabes de qué se trata? ¿Lucía ayudará a sacar a Mariana de la cárcel? ¡No te pierdas Dra. Lucía de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7!