Capítulo 12 - Aquí Pasan Cosas: ¿Lucía le otorgará el “perdón” a Mariana y la salvará?
La vida de Mariana está en las manos de Lucía, pues corre fuertes peligros en la cárcel... ¿Será que la perdona?
El drama se extiende más allá del Hospital Matilde Montoya donde Santiago, Natalia y Camilo buscan hacerse del control total, pues la vida de Mariana corre riesgo en la cárcel, en donde ha sido amenazada de muerte y la única manera de salvarse es consiguiendo el “perdón” de Lucía tras el accidente. ¿Será que lo consigue? ¡No te la pierdas de lunes a jueves!