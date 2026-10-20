Capítulo 12 - Aquí Pasan Cosas: ¿Lucía le otorgará el “perdón” a Mariana y la salvará?

El drama se extiende más allá del Hospital Matilde Montoya donde Santiago, Natalia y Camilo buscan hacerse del control total, pues la vida de Mariana corre riesgo en la cárcel, en donde ha sido amenazada de muerte y la única manera de salvarse es consiguiendo el “perdón” de Lucía tras el accidente. ¿Será que lo consigue? ¡No te la pierdas de lunes a jueves!