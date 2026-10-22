Capítulo 13 - Corazones Rotos: Lucía le otorgó el “perdón” a Mariana pero le dejó una cosa muy en claro, ¿Qué les deparará el futuro?
Lucía le dio el perdón a Mariana para que pueda seguir su proceso en libertad, salvándole así la vida, aunque hay algunas cosas que le recordó sobre su último encuentro.
Por fin Lucía compadeció para otorgarle el “perdón” a Mariana y le ayudó a salir de la cárcel, salvando así su vida aunque ha quedado claro que entre ellas aún hay historia luego de que la primera dejara moribunda a Lucía tras su accidente...
Por otro lado, Natalia ha logrado involucrarse con Patricio aprovechando de su jerarquía dentro del Hospital Matilde Montoya.