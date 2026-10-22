Capítulo 13 - Corazones Rotos: Lucía le otorgó el “perdón” a Mariana pero le dejó una cosa muy en claro, ¿Qué les deparará el futuro?

Por fin Lucía compadeció para otorgarle el “perdón” a Mariana y le ayudó a salir de la cárcel, salvando así su vida aunque ha quedado claro que entre ellas aún hay historia luego de que la primera dejara moribunda a Lucía tras su accidente...

Por otro lado, Natalia ha logrado involucrarse con Patricio aprovechando de su jerarquía dentro del Hospital Matilde Montoya.