Capítulo 14 - Al Vuelo: Karina comienza a tomar acciones legales contra Santiago ¿Conseguirá justicia?

Karina levantó una denuncia contra Santiago y ha comenzado a tomar acciones legales, comenzando un proceso en el que no estará sola. Además, Santiago teme del ser descubierto una vez que Mariana ha salido de prisión, lo que pondrá en la mira sus negocios en el Hospital Matilde Montoya con Natalia. ¡No te pierdas Dra. Lucía de lunes a jueves!