Capítulo 15 - Sangre y Fuego: Mariana regresa al Hospital Matilde Montoya y se suma al equipo de la Dra. Lucía

Natalia, la nueva Directora del Hospital Matilde Montoya confía en Mariana y por ello está de vuelta al labor como antes de estar en la cárcel, encima se sumará junto a la Dra. Lucía en esta nueva etapa en donde deberán de aprender a trabajar juntas, por lo que todo podría pasar entre ellas. ¡No te la pierdas de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7!