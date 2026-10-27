Capítulo 15 - Sangre y Fuego: Mariana regresa al Hospital Matilde Montoya y se suma al equipo de la Dra. Lucía
¿Cómo le caerá el regreso de Mariana a Lucía? Juntas deberán de trabajar para procurar a los pacientes del Hospital Matilde Montoya.
Natalia, la nueva Directora del Hospital Matilde Montoya confía en Mariana y por ello está de vuelta al labor como antes de estar en la cárcel, encima se sumará junto a la Dra. Lucía en esta nueva etapa en donde deberán de aprender a trabajar juntas, por lo que todo podría pasar entre ellas. ¡No te la pierdas de lunes a jueves a las 9:30 pm por Azteca 7!