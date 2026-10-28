Capítulo 16 - Tejidos: Patricio confronta a Mariana por no haber ayudado a Lucía
No solo la Dra. Lucía ha sentido el regreso de Mariana, sino también Patricio ha sentido la necesidad de saber por qué no la ayudó tras su accidente.
Las fricciones comienzan hasta en las “mejores” sociedades... Santiago a comenzado a desconfiar de Natalia luego de que esta le diera empleo a Mariana, pues teme que pueda saber algo comprometedor de sus asuntos.
Por otro lado, Patricio ha confrontado a Mariana, sobre el motivo por el cuál abandonó a Lucía tras su accidente.