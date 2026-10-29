Capítulo 17 - Socios: ¿Qué hay detrás del regreso de Mariana Esquivel al Hospital Matilde Montoya?
Natalia comienza a mover sus piezas contra Santiago y lo que pasó con la contratación de Mariana Esquivel.
La tensión entre Natalia y Santiago ha comenzado luego de que el Dr. Reséndiz comenzara a inspeccionar los movimientos en el Hospital Matilde Montoya.
Por otro lado, Lucía y José Luis han comenzado a especular sobre las algunas inconsistencias dentro de las instalaciones, por lo que el peligro podría estar más cerca que nunca.