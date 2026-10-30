Capítulo 18 - Carne: Un caso increíble hará que se refuerce el mortuorio y complique las operaciones de Natalia
¿Qué es lo que Natalia procura del mortuorio? Parece ser que sus intereses se van afectados por la seguridad.
Lucía ha comenzado a formar una conexión con José Luis, pues le contó sobre lo que pasó con Donato, el investigador que había contratado y que actualmente está privado de su libertad.
Por otro lado, un caso increíble llevó a Natalia a prestar atención a lo que sucede en el mortuorio, lo que podría complicar sus intereses con el Hospital Matilde Montoya.