Capítulo 19: Heridas - El tiempo avanza pero dentro del Hospital Matilde Montoya hay cosas que aún tienen un gran peso
El efecto de Mariana dentro del Hospital Matilde Montoya no se ha hecho esperar...
No tomó mucho tiempo para que la presencia de Mariana comenzara a generar diferencias en el Hospital Matilde Montoya, pues su comportamiento y actitud ya comenzó a rozar con colegas, siendo que incluso Daniel se vio involucrado en una plática que logró sacar temas del pasado, dejando ver como esta mueve sus piezas.