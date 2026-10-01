Capítulo 3 - Las Apariencias Engañan: ¿Aún quedan heridas sin cerrar e historias pendientes entre Lucía y Emiliano?

Aunque ha retomado su día a día, Lucía y Patricio no puede evitar pensar en Emiliano y sobre las posibilidades de que su caso haya sido un error y el cómo estará, siendo que hay versiones de la historia que posiblemente no se han contado.

Por otro lado, Mariana ha seguido su vida tras las rejas, donde ha tratado de adaptarse a lo que se vive día a día, siendo todo un reto que podría afrontar de buena manera.