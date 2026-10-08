Capítulo 6 - Investigaciones Inéditas: Lucía y Patricio contratan a un investigador para saber qué pasó con Emiliano

Natalia Cervantes, la nueva directora del Hospital Matilde Montoya ha citado a la Dra. Lucía a su oficina para hablar sobre un tema muy puntual, pues considera que le faltó el respeto, dejando una primera interacción directa muy marcada... Además Lucía y Patricio han contratado a un investigador para saber qué hay detrás de Emiliano.

Todo mientras algunas cosas inusuales con medicamentos han causado afectaciones a un paciente, ¿de qué se trata?