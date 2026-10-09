Capítulo 7 - Mujer Araña: Natalia y Camilo llevan más allá los negocios que han hecho dentro del Hospital Matilde Montoya
El negocio de ambos podría comenzar a tomar un nuevo rumbo, mientras que Patricio a comenzado a dar el primer paso con Mariana.
Los intereses personales y pasionales podrían comenzar a cobrar un nuevo peso dentro del Hospital Matilde Montoya, pues mientras que la Dra. Lucía lo deja todo por sus pacientes.
Por otro lado, Patricio comenzó y dio el primer paso para saber qué hay detrás del caso de Mariana y las cosas se han puesto más confusas para él.