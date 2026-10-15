Capítulo 9 - Por la Justicia: Patricio sigue con su investigación para ayudar a Mariana
Natalia continúa avanzando con sus planes... Pero ¿Será que la siguen de cerca?
¿Qué relación hay entre Santiago y Karina? Patricio ha comenzado a atar cabos sobre los medicamentos contaminados y busca ayudar a Mariana, pero no será tarea sencilla...
Por otro lado, Natalia sabe que Esteban está detrás de ella y de Santiago, por lo que deberá de ser cautelosa si quiere seguir con sus negocios dentro del Hospital Matilde Montoya.