Capítulo 9 - Viaje Permanente: Patricio sigue con su investigación para ayudar a Mariana
¿Santiago será desenmascarado? Las cosas dentro del Hospital Matilde Montoya poco a poco han empezado a destaparse.
¿Qué relación hay entre Santiago y Karina? Patricio ha comenzado a atar cabos sobre los medicamentos contaminados y busca ayudar a Mariana, pero no será tarea sencilla...
Por otro lado, Natalia sabe que Esteban está detrás de ella y de Santiago, por lo que deberá de ser cautelosa si quiere seguir con sus negocios dentro del Hospital Matilde Montoya.