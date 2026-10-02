Capítulo 3 - Malos Amigos: ¿Cambios en la organización del Hospital Matilde Montoya? Esto es lo que podría suceder:
¿Cuáles son los cambios que le esperan al Hospital Matilde Montoya? ¡No te pierdas Dra. Lucía!
En un proceso de transición, hay algunas cosas que podrían estar por cambiar en el Hospital Matilde Montoya, aunque no todo será así de sencillo, pues el día a día y el destino pueden jugar una buena o mala partida para todos los doctores... En un mundo donde hay que trabajar en conjunto, hay que saber elegir a los amigos.