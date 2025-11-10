El tenebroso significado del final del capítulo 3 de ‘Welcome to Derry’ que seguro no notaste: los detalles

Se estrenó el tercer capítulo de It: Welcome to Derry en la plataforma HBO Max, y la historia poco a poco va tomando forma… una muy tenebrosa. Durante este nuevo episodio se explora el pasado, revelando detalles importantes que conectan directamente con el presente. Aquí te explicamos su significado.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de Welcome to Derry?

Al inicio del capítulo 3 de Bienvenidos a Derry, ambientado en 1908, aparece Francis cuando es niño (el mismo que más tarde se convierte en el general Shaw), mientras explora un carnaval en el pueblo. Sin embargo, es allí donde vive su primera experiencia aterradora provocada por “Eso”.

(ESPECIAL/HBO MAX) Esto fue lo que pasó en “Welcome to Derry” capítulo 3.

Luego conoce a una niña llamada Rose, con quien intercambia una resortera por un poco de agua. Ese simple gesto inicia un lazo de amistad que crece poco a poco, hasta que Francis debe abandonar el pueblo sin saber que años más tarde, ya adultos, volverán a encontrarse.

Mientras tanto, en el presente, Lilly está dispuesta a confesar lo que vio aquella noche en el cine, cuando ocurrió la matanza de niños a manos del monstruo IT en su forma de un bebé diabólico.

Sin embargo, esto aún no sucede en este episodio. En su lugar, el grupo de niños intenta investigar al ente con una cámara, por lo que deciden ir al cementerio de noche para realizar un ritual que lo invoque. El intento parece fallar… hasta que IT aparece e intenta aterrorizarlos.

Después de una intensa persecución en bicicleta bajo la oscuridad, los niños logran fotografiarlo y, al revelar la imagen, finalmente aparece la silueta de un payaso.

¿Por qué aún no aparecía Pennywise el payaso en Welcome to Derry, la serie de It?

Aunque ya van tres capítulos de la serie, Pennywise como tal no ha aparecido en su forma clásica. Esto se debe a que el monstruo adopta diferentes apariencias según los miedos de sus víctimas.

No obstante, con el final del capítulo 3 queda claro que “Eso” adoptó la forma del payaso por el miedo de Will. A partir de aquí, el terror se intensificará con mayor fuerza en los siguientes episodios.

¿Cuándo y a qué hora sale el capítulo 4 de Welcome to Derry?

El capítulo 4 de Welcome to Derry se estrena el próximo domingo 16 de noviembre a las 8:00 p.m. en la plataforma HBO Max. En total serán ocho episodios, y la temporada concluirá el 14 de diciembre. ¿Qué pasará hasta entonces?