Peaky Blinders: La película con Cillian Murphy, lo que sabemos del esperado salto a Netflix y cines

Después de grandes temporadas, un fandom creciente, los Peaky Blinders, se han convertido en un fenómeno mundial. Steven Knight, creador de la serie, confirmó que la historia continuará con una película para Netflix. Esta nueva entrega mantiene viva la expectativa de millones de fans que siguieron la evolución de Tommy Shelby y su familia en Birmingham.

Estreno y plataformas

La Película de los Peaky Blinders

Cabe señalar que Netflix aún no ha fijado una fecha oficial, pero todo apunta que el estreno ocurrirá en algún momento de 2025. El director adelantó que la película no solo estará disponible en streaming, sino que también llegará a cines seleccionados para mejorar la experiencia de los fans.

Historia y sinopsis: De Birmingham a la Segunda Guerra Mundial

Aunque el guion todavía se mantiene en secreto, Knight aseguró que la cinta estará inspirada en una historia real de la Segunda Guerra Mundial, asegurando que se conservará el sello narrativo de los Peaky Blinders. Además, se adelantó que la trama abarca dos líneas principales, retomando a personajes ya introducidos en la sexta temporada.

Reparto confirmado: El regreso de Cillian Murphy

Una de las certezas que tiene más contentos a los fans es el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, uno de los personajes más icónicos de la televisión de la última década. No obstante, no se ha confirmado la lista completa, se espera que varias caras conocidas de la serie reaparezcan, además de nuevos talentos.

¿El verdadero final de los Shelby?

De acuerdo con Knight, en recientes declaraciones se especula que no será el final definitivo de la franquicia, sino un nuevo capítulo que abre la puerta a más proyectos en el universo de los Peaky Blinders, lo que significa que, aunque la cinta busca dar un cierre, la saga podría continuar.

