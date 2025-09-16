Marvel Zombies: la aterradora causa detrás de la infección que convirtió a los héroes en muertos vivientes

¡Estamos a unos cuantos días del esperado estreno de Marvel Zombies! Así es, la esperada serie del multiverso de Marvel basada en el cómic publicado por primera vez en 2005 bajo la pluma de Robert Kirkman (creador de The Walking Dead) que ocurre en el universo alterno Tierra-2149, llega el próximo 24 de septiembre. Todo comienza cuando un “Héroe Centinela” proveniente de otra dimensión llegó infectado con un virus extraterrestre. Este agente patógeno no solo mataba, sino que reanimaba a los infectados, otorgándoles un hambre insaciable por carne humana…

El origen de Marvel Zombies: un universo alterno devastado

Los Vengadores se infectaron cuando acudieron a investigar la llegada de este Centinela, pero fueron atacados y mordidos, propagando así el virus en cuestión de minutos. A diferencia de los zombies clásicos, los infectados conservaban de alguna forma su inteligencia, poderes y recuerdos, lo que los hacía aún más peligrosos.

Un virus extraterrestre con consecuencias cósmicas

Es un hecho, el virus no era un simple patógeno. Se trata de una infección interdimensional vinculada a una plaga cósmica, lo que permite que los héroes zombificados devoraran mundos enteros. Incluso Galactus, el Devorador de mundos, cayó víctima de esta voraz horda, permitiendo a los zombis absorber sus poderes cósmicos.

Spider-Man, Wolverine y Hulk son ejemplos verdaderamente trágicos: tras sucumbir al hambre, algunos sintieron culpa, pero el virus dominaba por completo su voluntad. Esta mezcla de humanidad y monstruosidad hizo que Marvel Zombies se convirtiera en una de las historias más impactantes del multiverso Marvel.

¿Qué hace especial esta saga dentro del multiverso Marvel?

Este es uno de los estrenos más esperados desde que salió un capítulo dedicado a este mundo en la serie What If…? de Disney+. Los fans esperan que esta sea más que una simple historia de terror, pues con ella se puede explorar la corrupción de los ideales heroicos y la fragilidad moral cuando se enfrenta al hambre más básica. Además, los zombies añaden acción y algo completamente distinto a la narrativa de superhéroes.

¿Qué es lo que más te llama la atención de esta serie?

