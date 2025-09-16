¿De qué trata la serie ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, cuál es el reparto y cuándo se estrena?

Netflix compartió el tráiler de ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’, la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, en donde se han expuesto la vida, brutalidad y crudeza de los criminales más oscuros de la historia norteamericana.

La serie, protagonizada por Charlie Hunnam como el infame asesino Ed Gein, se estrenará el 3 de octubre del presente año y promete convertirse en uno de los estrenos más escalofriantes del año, pues esta historia sirvió de inspiración para las películas como La Masacre de Texas, Psicosis y El Silencio de los Inocentes.

De acuerdo con el sitio web All That’s Interesting, quienes conocieron a Ed Geinde niño decían que era tímido y algo extraño. Tenía episodios de risa incontrolables y no sabía cómo hacer amigos, incluso se especuló que su mamá lo castigaba si intentaba acercarse a otros niños, por lo que fue muy solitario durante su infancia. La mamá de Ed era una fanática religiosa y se dice que les leía a sus hijos pasajes de la biblia y les enseñaba que el mundo era un lugar malvado, que todas las mujeres eran malas y que tomar alcohol era algo ‘del diablo’. Pese a ello, se cree que su primera víctima de asesinato fue su propio hermano.

¿Quiénes participan en la serie ‘Monstruo: La historia de Ed Gein’?

El elenco incluye además a Tom Hollander como Alfred Hitchcock; Olivia Williams como Alma Reville, esposa del cineasta; Addison Rae como Evelyn Hartley; Charlie Hall como Frank Worden, ayudante del sheriff; Suzanna Son y Lesley Manville, entre otros.

La historia de Ed Gein, es el tercer trabajo de Ryan Murphy e Ian Brennan luego de llevar a la pantalla chica los casos de Lyle y Erik Menendez, así como el de Jeffrey Dahmer. Por esta última entrega, el actor Evan Peters triunfó en los Globos de Oro de 2023 en la categoría Mejor Actor en Miniserie o Telefilme.

