The Boys, Stranger Things, Malcolm: ⁠Estas son las 7 series IMPERDIBLES que llegan a streaming en el mes de abril de 2026

El año avanza y justamente este mes de abril tendremos algunos de los estrenos en streaming de algunas series que la gran mayoría de fans llevamos esperando años, pues al parecer estos títulos definirán la ruta a seguir en el 2026 y seguramente se verán las caras en la temporada de premios dentro de unos meses.

Drama, acción, superhéroes, comedia… Este mes de abril podremos ver algunos títulos que seguramente darán mucho de qué hablar, pues además de ser producciones bastante esperadas, algunas serán el final de una historia que ha impactado a la cultura pop en los últimos años.

¿Qué series se estrenan en streaming en el mes de abril de 2026?

Malcolm: De Mal en Peor: Tras 20 años veremos de vuelta a la familia Wilkerson hacer de todo y cuando decimos todo es TODO, pues en esta etapa donde los chicos ya son “adultos funcionales”, tendremos una breve continuación de lo que ha sido de sus vidas este próximo 10 de abril.

Hacks 5: Tras la falsa noticia de su fallecimiento, Deborah Vance y Ava regresan a Las Vegas de manera conjunta para tratar de limpiar la imagen de la primera, lo que las pondrá ante pruebas que nadie imaginó y que cerrarán con un ciclo dentro de la televisión, literal este 10 de abril.

Tras la falsa noticia de su fallecimiento, Deborah Vance y Ava regresan a Las Vegas de manera conjunta para tratar de limpiar la imagen de la primera, lo que las pondrá ante pruebas que nadie imaginó y que cerrarán con un ciclo dentro de la televisión, literal este 10 de abril. Maul: El Señor de las Sombras: El camino de un Sith está plegado de dolor y sufrimiento, pero cuando rebasas ello y vences a la muerte, el ascenso en las sombras y el legado de uno de los seres más poderosos quedará inmortalizado con esta nueva entrega que mostrará otra cara del Imperio y su caída el próximo 06 de abril.

Euforia 3: Los chicos ya no son chicos y al parecer los actos de su pasado volverán hacia ellos de muchas maneras… Tanto en colaboración como en la vida, donde por más que hayan querido seguir con sus vidas, una u otra cosa los regresará a ese momento donde todos fueron cómplices de su día a día.



Los chicos ya no son chicos y al parecer los actos de su pasado volverán hacia ellos de muchas maneras… Tanto en colaboración como en la vida, donde por más que hayan querido seguir con sus vidas, una u otra cosa los regresará a ese momento donde todos fueron cómplices de su día a día. The Boys 5: Otra historia que cerrará su ciclo es la de Homelander con Butcher, quienes a través de los años han librado una lucha que ha llevado a todo mundo a hacer cosas de las que jamás se creyeron capaces… En una realidad donde la tiranía y falta de humanidad ha dominado, se librará una batalla final que seguramente dará mucho de qué hablar este 08 de abril.