¿Las conocías? Estas son las diferencias entre el cómic y la serie de The Boys que está estrenando su la 5ta y ÚLTIMA temporada

Este miércoles 08 de abril salieron los primeros dos capítulos de la quinta y última temporada de The Boys, serie que desde su inicio ha dado mucho de qué hablar, pues nunca ha sido un programa de superhéroes convencional, algo que se supo desde el primer cómic que se publicó en el año 2006 de la mano de su creador Garth Ennis y el dibujante Darick Robertson.

Aunque la serie ha tenido ciertos arcos narrativos muy distintos al cómic, la historia ha sido muy similar, e incluso los detalles que han variado han sido aplaudidos por los fanáticos que han seguido de cerca esta adaptación y que está por llegar a su fin en las próximas semanas.

¿Qué diferencias hay entre el cómic y la serie de The Boys?

El Compuesto V: Mientras que en la serie tardaron varias temporadas en que los personajes de “Los Chicos” consumieran estos sueros, en el cómic estos han sido superhumanos siempre y dependen de él, mientras que en la serie Kimiko es inicialmente la única superhumana.



Mientras que en la serie tardaron varias temporadas en que los personajes de “Los Chicos” consumieran estos sueros, en el cómic estos han sido superhumanos siempre y dependen de él, mientras que en la serie Kimiko es inicialmente la única superhumana. Black Noir: En la hisrtoria original, Black Noir es un clon de Homelander diseñado para acabar con este e incluso comete crímenes graves; en cambio en la serie Black Noir es un personaje con una historia propia y con intereses distintos.



En la hisrtoria original, Black Noir es un clon de Homelander diseñado para acabar con este e incluso comete crímenes graves; en cambio en la serie Black Noir es un personaje con una historia propia y con intereses distintos. Homelander: En la serie es representado como un narcisista con grandes problemas psicológicos, aunque en el cómic era más noble, hasta que su clon lo vuelve loco con las acciones atroces que comete, creyendo que sí ha sido él.

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En la serie es representado como un narcisista con grandes problemas psicológicos, aunque en el cómic era más noble, hasta que su clon lo vuelve loco con las acciones atroces que comete, creyendo que sí ha sido él. Becca y el hijo de Homelander: En el cómic Becca muere dando a luz a Ryan, el hijo de Homelander, aunque en la serie esta sigue con vida e incluso crío al pequeño que replicó los poderes de su padre.



En el cómic Becca muere dando a luz a Ryan, el hijo de Homelander, aunque en la serie esta sigue con vida e incluso crío al pequeño que replicó los poderes de su padre. Teenage Kix: Mientras que en el la primera historia sellos fueron el primer grupo en enfrentarse a “The Boys”, su aparición al final de la historia marcaría el cierre de trama de esta historia.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de la 5ta temporada de The Boys?

La serie de The Boys que ha sido desarrollada por Prime Video estará liberando los capítulos de la quinta y última temporada de manera semanal, mismos que llegarán en las siguientes fechas:

