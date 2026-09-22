La famosa película de ‘Los siete magníficos’ regresan en forma de serie después de 65 años

La cinta de 'Los siete magníficos' de 1960, es catalogada como una de las mejores películas del lejano oeste trayéndonos diversos enfrentamientos en el desierto con múltiples vaqueros. Aunque ha tenido varias adaptaciones con nuevos actores, la película sigue dando de que hablar.

Por eso, después de 65 años desde su estreno el 23 de octubre de 1960, se ha dado a conocer la filmación de una serie de la famosa película, se sabe que el proyecto se publicará en la plataforma de Prime Video. Dentro del cast oficial se encuentran Michael Ealy y Charles Adams, pero el casta seguirá creciendo con el paso del tiempo. Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno, ya que la producción sigue en proceso.

¿Dónde se rodó Los 7 magníficos de 1960?

Considerando que la cinta de 'Los siete magníficos' se desarrolla en el lejano oeste, es necesario que se usen en escenarios desérticos, para su filmación en 1960, se usaron varios escenarios en México, ya sea en los alrededores de Cuernavaca, otras localizaciones en el estado de Morelos, Durango y algunas partes se hicieron en los Estudios Churubusco que siguen vigentes en la Ciudad de México.

Localidades que por su clima y características naturales lograron darle mayor realismo a al cinta, pero durante gran parte del proyecto, se presentaron varios retos; sin embargo, en la famosa película tuvieron que hacer varios cambios en el guion o a ciertas situaciones, ya que el país pasaba por un momento difícil en todos los sentidos.

¿Quién es el mexicano de 'Los siete magníficos?

La famosa película hace diez años aproximadamente, tuvieron el remake de 1960, contando con la participación de Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Martin Sensmeier, Lee Byung-hun y Vincent D'Onorio. Dentro de los protagonistas de la cinta se encuentran Manuel García-Rulfo, actor que interpreta a un forajido mexicano que es perseguido por la ley, pero al final forma de 'Los siete magníficos' para obtener su libertad.

Cada uno de los participantes tiene una importante labor al poner a prueba cada una de sus habilidades con las armas, que en conjunto buscaran luchar por una ciudad sometida a trabajos forzados. Por ahora, debemos esperar a que se den a conocer más detalles de la gran serie, un proyecto que muchos, en especial al tratarse de una cinta muy querida por el publico.