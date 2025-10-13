De “The Next Prince” a “Cutie Pie"; conoce a Chawarin Perdpiriyawong (NuNew) y Pruk Paich, los actores sensación de Tailandia

Anteriormente te contamos de qué trata “The Next Prince”, la serie furor de Tailandia que ha roto moldes con su género BL (Boys’ Love), la cuál nos dio un historia llena de romance, drama, suspenso y aventura, la cuál se ha hecho popular en todo el mundo, por lo que te hablaremos un poco más sobre Chawarin Perdpiriyawong y Pruk Paich, sus protagonistas quienes ya han compartido otros proyectos.

Las actuaciones de estos jóvenes además de conmover y conectar con el público, demostraron sus grandes talentos, por ello “The Next Pince” se ha vuelto una de las series más vistas este 2025 y sobre todo ha impulsado el desarrollo de más series de este estilo, misma línea que han trabajado desde “Cutie Pie” de 2022.

¿Quién es Chawarin Perdpiriyawong?

El príncipe Khanin Atsawathewathin es interpretado por Chawarin Perdpiriyawong, el actor, cantante y presentador tailandés de 24 años, quien hizo su debut profesional en el año 2022 con la serie “Cutie Pie”, donde interpretó a Kuea Keerati (Kirin), misma que le dió reconocimiento tanto en su país como de manera internacional.

Se dice que la primera vez que Perdpiriyawong fue a través de Facebook por un manager quien le preguntó si quería trabajar en la industria del entretenimiento y aunque nunca le había interesado decidió intentarlo.

Poco después firmó con Domundi y participó en el reality show de variedades DMD Reality en 2021, el cuál le ayudó a conseguir su papel estelar en “Cutie Pie”.

Además de participar en series y películas, Chawarin Perdpiriyawong ha participado en las bandas sonoras de sus proyectos, haciéndolo uno de los artistas más completos de la actualidad.

¿Quién es Pruk Panich?

Panich es un actor tailandés de 33 años, quien incursionó en la industria del entretenimiento gracias a su amigo Max Kornthas Rujeerattanavorapan, siendo uno de los presentadores del programa de viajes Domundi en YouTube.

A finales de 2018 protagonizó la película Sugar Café, con la cuál dejó buenas sensaciones, por lo que en 2019, fue elegido para el papel principal de Fighter en la serie de televisión Why RU?

Fue con este último programa que saltó a la fama internacional, donde incluso llegó a ganar el Premio al Actor en Ascenso del Año en los Premios Kazz en 2021.

En 2022, interpretó junto a Chawarin Perdpiriyawong (NuNew) en “Cutie Pie”, serie que le dio fama internacional y que abrió paso a la serie “The Next Prince”.

Hoy en día, “The Next Prince” es una de las series más destacadas de los últimos años, misma que ha reafirmando el talento y la química que este par tienen en pantalla.