¿Adiós Malcolm el de en medio? Frankie Muniz sufre accidente y anuncia su retiro

Existe una seria preocupación con el futuro inmediato del actor Frankie Muniz. El intérprete de Malcolm el de enmedio sufrió un fuerte accidente que provocó una fractura en su cuerpo. Con esto, su salud es una incógnita para llevar a cabo sus actividades profesionales. Por eso las personas se están preguntando si el regreso de la serie está en riesgo.

¿Frankie Muniz se encuentra bien en estos momentos?

De manera sorpresiva el perfil de Instagram del actor se activó este jueves 28 de agosto para dar una terrible noticia para los fanáticos de su carrera como automovilista. Y es que tras sufrir una fuerte caída en una escalera en su casa, sufrió una fractura del radio distal. Esto es una parte cercana a la muñeca, por lo que anunció que no podrá correr en el circuito de Darlington el próximo fin de semana.

Tras su “retiro” de la actuación, el hombre de 39 años se dedicó a tiempo completo para el equipo de Craftsman Turck Series en NASCAR. Sin embargo, sus actividades en dicha disciplina tendrán que esperar al menos mes y medio para verle correr. El tiempo de recuperación se calcula entre 6 y 8 semanas.

Así lamentó su situación con los fans: “La frase ‘FML’ (La vida de Frankie Muniz) cobra un nuevo significado con momentos como estos. Estoy decepcionado… Lo siento por mi equipo, que ha puesto el corazón en esta temporada y estoy agradecido con @FordPErformance por su apoyo incondicional”.

¿Corren riesgo las grabaciones de Malcolm el de enmedio con el accidente de Frankie Muniz?

No, tal como el mismo actor lo confirmó en mayo, las grabaciones ya se terminaron y se espera que la serie se estrene a finales de este mismo 2025. Por ello, los fanáticos del actor descansan al saber que su carrera dentro del espectáculo está sin riesgos, aunque el asunto con el automovilismo no corrió con la misma suerte.

