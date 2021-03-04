FOTOS | 7 cosas no sabías sobre el reparto de “Bones”.

Todos los personajes de “Bones” son expertos en revelar los secretos detrás de un cuerpo involucrado en un difícil caso forense, sin embargo, en la vida real, los actores que conforman el reparto, son expertos en proteger su intimidad.

Mientras mejor oculto el secreto, más bueno el chismecito, así que, nos dimos a la tarea de encontrar algunos detalles sobre la vida privada de los actores que conforman el reparto de “Bones”.

1. Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, y T.J. Thyne, han demostrado que no son grandes fanáticos de las redes sociales, y atienden a entrevistas o eventos, sólo cuando es muy necesario o como parte de la dinámica de su trabajo, esta es la mejor forma que tienen para evitar que su vida personal sea el centro de atención en los medios de comunicación.

2. T.J. Thyne y Michaela Conlin, mantuvieron una relación durante algún tiempo, y de hecho ya se encontraban trabajando juntos cuando eran pareja, aunque nadie supo con exactitud las razones por las que se separaron, aunque, han dejado claro que son excelentes amigos.

3. Emily Deschanel, protagonista de “Bones” estuvo embarazada en la vida real durante la grabación de la séptima temporada, y de hecho, esta es la más corta de las 12 temporadas que se hicieron de esta exitosa serie.

4. David Boreanaz, nuestro agente especial del FBI, favorito, Sleeley Booth, es fanático de todo lo relacionado con la muerte, y por alguna extraña razón, desde muy pequeño han ocurrido cosas que lo mantienen fuertemente relacionado con ello. ¿Raro, no te parece?

Y hablando de David Boreanaz... Da clic y conoce las 7 razones para amarlo hasta los huesos.

5. Después de su participación en “Bones”, Tamara Taylor, la actriz trabajó junto a la exitosa mexicana Martha Higareda en Altered Carbon.

6. Michaela y Emily son grandes amigas, así como sus personajes en “Bones”.

7. El reparto se hizo de dos hermosas mascotas que conocieron en los sets de grabación, se trata de Mr. Sweets, una tierna ardilla que se acercaba siempre en busca de comida, y una hermosa gatita que lleva el nombre de Camgela.

Por nada del mundo te pierdas “Bones” de lunes a jueves por Azteca 7.

