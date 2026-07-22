HBO Max lanzará serie de ficción de uno de los casos criminales más TERRIBLES de México; fecha de estreno, reparto y todos los detalles

Recientemente, se ha mencionado que la plataforma HBO Max llevará a la pantalla uno de los casos mediáticos más impactantes de México al contar el caso de "La Mataviejitas", uno de los expedientes criminales más conocidos de México.

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¿Qué se sabe sobre la nueva serie de La Matavijitas?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la producción de la nueva serie inspirada en La Mataviejitas buscará abordar los hechos desde una perspectiva más dramática, explorando la investigación y el contexto que rodeó el caso. De la misma manera, la plataforma ha confirmado su estreno, así como parte del reparto y los primeros detalles de esta esperada producción.

Esto es todo lo que se sabe de manera oficial sobre la nueva serie inspirada en la historia de la Mataviejitas

De acuerdo con la productora, la historia se desarrollará bajo el formato de thriller psicológico y policial, contará con una trama que no se enfocará solo en la recreación de los crímenes, sino que profundizará en la obsesión, el miedo y las fallas de las autoridades nacionales.

Dentro de lo que se sabe, la historia estará protagonizada por: Mayra Hermosillo (Narcos: México) y Mónica Jiménez (El Señor de los cielos). Mientras que la dirección estará bajo las instrucciones de Humberto Hinojosa junto a J.M. Cravioto, como codirector.

Es importante señalar que hasta el momento se desconoce la fecha oficial en la que se estrenará la serie; no obstante, se ha confirmado que se encuentra en desarrollo e inicio de rodaje, por lo que será cuestión de tiempo conocer su fecha de lanzamiento.

¿Quién es la Matavijitas?

La historia nacional ha estado marcada por momentos que han sacudido a la sociedad y uno de ellos corresponde a la historia de " La Matavijitas", apodo que se ha dado a Juana Barraza Samperio, persona que fue conocida dentro del ámbito de la lucha libre y que ha sido acusada de terminar con al menos 16 mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México.