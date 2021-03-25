Conoce la vida de Homero Simpson resumida en un hilo que se ha hecho viral en Twitter. (FOTOS)

Hace poco se hizo viral en redes sociales un usuario llamado Juan Damián Pardo, quien en su cuenta de Twitter creó una línea de tiempo en donde repasa los sucesos más relevantes de la vida de Homero Simpson, padre de la más icónica familia de Springfield.

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Por medio de un hilo que causó sensación en las plataformas digitales, presentó estos datos impresionantes.

Un detalle que acaparó la atención de este hilo de ’tuits’ es que, en sus 700 episodios, tanto Homero Simpson como su divertida e impredecible familia han tenido un sinfín de aventuras, que en ocasiones por más difíciles que sean siempre terminan resolviéndose a su favor, aunque los detalles de sus orígenes suelen variar con cada nueva temporada.

He pensado en hacer un hilo sobre la cronología completa de la vida de Homer J. Simpson para hacer algo con este conocimiento inútil y porque creo que puede ser divertido con los vaivenes temporales de los 32 años de la serie - en este hilo todo es canon. pic.twitter.com/zJsxshRoDp — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Hay que recordar que una de las cosas que marcó la vida de Homero fue la partida de su madre Mona, tras separarse de su padre Abe, y unirse a un grupo de activistas en contra del Señor Burns.

A partir de entonces, la única imagen adulta que tendría sería la del abuelo Simpson, pero ambos tendrían una relación complicada puesto que Abe deja de lado sus relaciones amorosas para criar a su hijo.

Homer: 8 años. Haciendo una apuesta consigo mismo, consigue meterse dieciséis lápices de cera por la nariz de una sentada. Uno se le quedará dentro para siempre. El mismo año, el documentalista Declan Desmond graba su primera parte del especial "Growing up Springfield". pic.twitter.com/yBS5Oysz7x — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

Otra situación que termina influyendo en la forma de ser del personaje es que, a los 8 años, Homero consigue meterse 16 lápices por la nariz, quedándose uno de ellos en su cerebro para siempre. Entre los 10 y 12 años comienza su amistad con Lenny y Carl en un campamento de verano. En ese mismo lugar se enamoró de una joven que rompería su corazón; 30 años después, descubriría que se trataba de su actual esposa Marge.

La vida de adulto de Homero

Tras una infancia complicada, Homero se convierte en un joven despreocupado que trabaja en una pizzería. Él se hace llamar DJ, pero en realidad es el que activa la banda de los animatrónicos.

Dos años después, Homer tiene 12. Es verano de nuevo, y decide irse de excursión por la sierra de Springfield con sus amigos Lenny y Carl. Se encuentran a Moe. También encuentra un cadáver reventadísimo, el de Waylon Smithers Sr. Le deja un poco compungido y traumatizado. pic.twitter.com/6fFp43B1lo — Juan Damián Pardo 2k21 (@JDamian3F19) March 21, 2021

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A los 19 comienza su relación con Marge. En ese mismo verano, conoce a su futuro vecino: Ned Flanders. A los 29 años llega a la familia el primer hijo, Bart Simpson. Y dos años más tarde Lisa haría lo propio. En 1993 nace la última integrante de la familia Maggie Simpson, dando paso al presente, donde suceden la mayoría de los eventos mostrados.