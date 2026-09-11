Hoy en Prime Video: la serie de apenas 12 capítulos, considerada una de las mejores comedias del siglo XXI, y que te dejará con el corazón roto

“Fleabag” es una de esas series que comienzan con humor y terminan tocando fibras muy profundas. Con apenas 12 capítulos divididos en dos temporadas, la producción protagonizada y creada por Phoebe Waller-Bridge se convirtió en una de las comedias más aclamadas de los últimos años.

La serie mantiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes , donde también aparece dentro de su lista de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Su segunda temporada, además, fue considerada por el sitio como la comedia televisiva mejor reseñada de la década.

¿De qué trata la serie “Fleabag”?

“Fleabag” sigue a una joven londinense conocida únicamente por ese apodo, quien intenta sobrevivir al duelo, los problemas familiares, el amor y sus propias decisiones mientras mantiene una actitud sarcástica ante la vida. La historia está inspirada en el espectáculo teatral de una sola mujer que Waller-Bridge presentó en 2013.

Lo interesante es que detrás de sus situaciones incómodas y sus momentos de humor negro existe una historia mucho más dolorosa. La protagonista utiliza el humor como una especie de escudo, mientras intenta lidiar con una pérdida que cambió su vida.

La producción también recibió elogios de la industria. The Hollywood Reporter siguió de cerca el fenómeno de Waller-Bridge durante la temporada de premios, mientras que Deadline destacó la relevancia de la serie y de su creadora dentro de la televisión contemporánea.

¿Por qué la serie se llama “Fleabag”?

El nombre “Fleabag” no es el nombre real de la protagonista, sino un apodo. La palabra puede asociarse en inglés con algo sucio, desagradable o incluso con una persona considerada un desastre.

Esto encaja perfectamente con el personaje, pues Fleabag está lejos de ser una protagonista perfecta. Sus errores, contradicciones y decisiones impulsivas forman parte de lo que hace que el público pueda identificarse con ella.

¿Cuántas temporadas hay de “Fleabag”?

“Fleabag” tiene 2 temporadas y un total de 12 episodios, con seis capítulos en cada una.

La serie Fleabag tiene dos temporadas.|(ESPECIAL)

Y aunque su historia terminó después de apenas dos temporadas, su impacto fue mucho mayor que su corta duración. Actualmente puede verse en Prime Video, donde están disponibles ambas temporadas.