Invincible: De qué trata una de las escenas más SORPRENDENTES de la temporada 4 y por qué está causando conmoción en redes sociales

En las últimas horas, la cuarta temporada de Invencible ha generado un intenso debate entre sus fans, esto debido a una escena del episodio 4, titulada “Hurm”. Las escenas han sorprendido tanto a seguidores de la serie como a lectores del cómic original creado por Robert Kirkman, esto gracias a que introduce elementos completamente nuevos que no se ven en la obra original.

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Mark Grayson desciende al “Bajo Mundo

Uno de los momentos más comentados muestra a Mark Grayson enfrentando un estado emocional devastador tras los eventos traumáticos que ha vivido. Dentro de las escenas, el protagonista experimenta una inquietante secuencia ambientada en un “infierno” o inframundo, donde la narrativa adopta un tono más oscuro y psicológico.

Esta escena destacó por su carga emocional y visual, pues representa a un Mark dentro de su punto más vulnerable, el cual pocas veces se ha visto a lo largo de la serie. Con este giro inesperado, los fanáticos encienden la emoción, pues no se esperaba un desarrollo más cercano al material original.

Como alguien que leyó los cómics... esto es peor, esto es mucho peor la sensación y lo que te transmite es una locura pobre mark pic.twitter.com/q5MC58zkkk — AntonyKs🐻 (@Antonyyoel09) April 1, 2026

Cambios respecto al cómic generan debate

Otro de los aspectos que han causado controversia es la llegada de material que no aparece dentro de la historia original, como la tensión emocional entre Atom Eve y su posible embarazo. Para los fans, otro aspecto que llama la atención son los cambios en personajes y subtramas.

Algunos seguidores de la obra consideran que estas decisiones enriquecen la narrativa, mientras que los más tradicionales advierten que estos cambios podrían afectar el ritmo de la historia principal.

Reacciones en redes sociales

Dentro de la conversación digital, fans de la obra destacan el impacto emocional que les dejó el episodio, advirtiendo que la intensidad psicológica supera lo visto anteriormente en la serie, pues la combinación de drama y violencia gráfica ha generado reacciones encontradas favorables por mantener a la expectativa a los fans.