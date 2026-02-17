El ÚLTIMO gran gesto de amor que le hizo James Van Der Beek a su esposa postrado en su cama antes de morir de cáncer

James David Van Der Beek perdió su batalla contra el cáncer y falleció el 11 de febrero de 2026; sin embargo, el actor quien compartía fotos y videos con su esposa e hijos hizo un último gran gesto de amor con su esposa cuando ya estaba postrado en su cama; y es que recientemente se ha revelado que pudo renovar votos con su esposa Kimberly Van Der Beek.

James Van Der Beek renovó votos con su esposa Kimberly

Kimberly Van Der Beek dio una entrevista a People y dio a conocer que, antes de la muerte de James David, pudieron renovar votos matrimoniales desde su cama; de hecho, amigos y familiares le ayudaron a colocar velas y pétalos de rosa en la habitación donde estaba para que se llevara a cabo esta hermosa y muy especial ceremonia.

De acuerdo con Kimberly, dijo que, la decisión de renovar sus votos matrimoniales lo hicieron justo dos días antes de que el actor falleciera. Fue aquí donde dijo que, sus amigos y familiares les regalaron los anillos nuevos, además les llenaron la habitación de flores y velas; la señora Van Der Beek aseguró que fue un momento muy especial, sencilla pero muy conmovedora.

¿Qué tipo de cáncer tenía James Van Deer Beek?

Fue a la edad de 48 años cuando el protagonista y galán de las series Dawson´s Creek falleció tras perder una dura batalla contra el cáncer. De hecho, fue él quien reveló su estado de salud y cómo estaba viviendo su vida y el proceso cuando recibió este diagnóstico en el año 2023.

James Van Der Beek reveló en varias entrevistas que, escuchó decir a su médico que el diagnóstico de su estudio arrojaba cáncer colorrectal en etapa 3. El actor habría entrado en pánico, y en la misma charla comentó que, no tenía la menor idea de lo que tenía que hacer a raíz de esta noticia.

Ellos son los hijos de James Van Der Beek

Kimberly y James pudieron tener seis hijos; los cuales responden a los nombres de Jeremiah, Joshua, Emilia, Gwendolyn, Anabel y Olivia. Sin embargo, la primera esposa del actor fue Heather McComb, con quien se casó en 2003, esta mujer era una actriz que participó en Party of Five Profiler, pero su relación sólo duró 4 años y decidieron divorciarse en abril del 2009.