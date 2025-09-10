Revelan más detalles sobre la serie live-action de God of War: fecha de inicio del rodaje y qué esperar

La tendencia de los live-action siguen en boga, y con ello llegan grandes adaptaciones o grandes decepciones, pero sin duda todos estos proyectos al inicio ofrecen grandes expectativas, tal es el caso del live-action de God of War, el cual ya comienza tomar forma y revela que será en el mes de marzo del 2026 que comenzará su rodaje, en Vancouver, Canadá.

Se encienden los reflectores: Live-action de God of War, ya tiene fecha de rodaje.

El live-action de God of War ya está en su fase de escritura, como confirmó el showrunner Ronald D. Moore en el San Diego Comic-Con 2025, asegurando que tiene un enfoque fiel al tono épico que se puede disfrutar en el videojuego original. También se conformó que la historia buscará seguir fielmente la saga nórdica protagonizada por Kratos y su hijo Atreus, dentro del arco narrativo del título del 2018

Pero lo que ha generado conversación fue el hecho de que, de acuerdo con fuentes especializadas y conversación digital, el rodaje está programado para arrancar en marzo del 2026, esto en Vancouver, Canadá. Se espera que sean dos temporadas las que se rueden, lo que demuestra que Amazon Prime Video está apostando por una adaptación más ambiciosa dentro del universo de videojuegos.

Jason Momoa (Aquaman)

Travis Fimmel (Vikings)

Olivier Richters (Black Widow)

Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) pic.twitter.com/ecPiXBx6Tt — God of War Ragnarök Now Available BOY🪓 (@GodOfWarCD) September 10, 2025

¿Quién trabaja en el proyecto?

La apuesta por el proyecto del live-action de God of War, es bastante fuerte, pues contará con talentos creativos del calibre de Ronald D. Moore y de Cory Barlog , director del Juego, y aunque no se tiene aún un casting confirmado en redes, se ha especulado que el papel de Kratos, puede obtenerlo. Dwayne Johnson, Jason Momoa y hasta el propio Christopher Judge, el actor de voz original del personaje.