Legendary Pictures compra “Alchemised”, la obra que cuenta la historia del amor prohibido entre Hermione y Draco de Harry Potter

En las últimas horas se ha confirmado que el estudio Legendary Pictures ha comprado los derechos de “Alchemised” (Alquimizado), un fan-fict del universo de Harry Potter que nos narra la oscura historia del amor prohibido entre Hermione Granger y Draco Malfoy.

Primeros reportes señalan que su creadora SeLin Yu, quien es reconocida por sus obras habría ganado la cantidad de 3 millones de dólares por esta obra que ha sido seguida por algunos fanáticos de la saga de este mundo de magia y de momento no se saben con exactitud las intenciones de Legendary respecto a esta historia.

¿Qué es Alchemised?

La historia surgió como un “shipeo” entre Hermione y Draco conocido como “Dramione”, lo que terminó convirtiéndose en una novela romántica oscura, la cuál está ambientada en un mundo alterno de nigromantes y familias corruptas de gremios.

Esta obra nos cuenta la historia de Helen Marino, una alquimista y sanadora quien tiene la capacidad de tener secretos olvidados en su mente.

Helen es enviada a la finca de un nigromante para investigar sus recuerdos olvidados y aquí es donde la historia da un giro que a los fanáticos de Harry Potter ha intrigado bastante…

¿Llegará a cines Alchemised?

Por ahora la adaptación a la pantalla grande de esta historia se ve lejos de ser realidad, pues en contraste a un mundo expandido, HBO ha trabajado en el desarrollo de la nueva serie de Harry Potter, proyecto que ha tenido gran ambición y se espera ser desarrollado durante la siguiente década.

Ante una obra como esta, se podría esperar que simplemente se maneje de manera lineal la historia de los jóvenes magos, pues la nueva serie que verá su estreno a finales de 2026 o principios de 2027 será más fiel a la historia original escrita por J.K. Rowling que las películas, en primeras declaraciones del equipo de producción.