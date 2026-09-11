La serie original de HBO Max, inspirada en un gran magnate de la vida real, y obtuvo 75 nominaciones en los Premios Emmy a lo largo de 4 temporadas

“Succession” es la serie original de HBO Max que conquistó a la crítica y recibió 75 nominaciones a los Premios Emmy a lo largo de sus cuatro temporadas. La producción, creada por Jesse Armstrong, sigue a una poderosa familia millonaria que debe enfrentarse a una pregunta que puede cambiarlo todo: ¿quién tomará el control del imperio familiar?

Con una historia llena de ambición, poder, dinero y conflictos familiares , la serie se convirtió en una de las producciones más destacadas de HBO. Además, sus personajes muestran hasta dónde pueden llegar las personas cuando el poder y el legado están en juego.

¿De qué trata “Succession”?

“Succession” cuenta la historia de la familia Roy, dueña de uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más importantes del mundo. Al frente del imperio se encuentra Logan Roy, un poderoso empresario que comienza a cuestionarse quién será su sucesor.

La situación desata una intensa lucha entre sus hijos, quienes harán todo lo posible para demostrar que son capaces de quedarse con el control del negocio familiar. Sin embargo, las diferencias entre ellos convierten cada decisión en un nuevo conflicto.

La producción está protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck y Matthew Macfadyen. Cada temporada eleva la tensión y muestra las consecuencias de mezclar los negocios con los problemas de una familia.

Aunque la historia es ficticia, la serie ha sido relacionada con grandes familias empresariales y magnates de los medios de comunicación de la vida real, algo que ha aumentado el interés de los espectadores por descubrir qué hay detrás de esta historia.

¿Dónde ver “Succession”?

Las cuatro temporadas de “Succession” están disponibles en HBO Max, por lo que los suscriptores pueden seguir la historia completa de la familia Roy y descubrir cómo termina su lucha por el poder.

“Succession” es una de ls series más aclamadas de la historia.|(ESPECIAL/HBO Max)

Si buscas una producción con drama, intriga, personajes complejos y una historia llena de ambición, esta serie puede convertirse en una de esas opciones que resulta difícil dejar de ver.