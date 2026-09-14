Lista completa y OFICIAL de ganadores de los Emmys 2026, actualizada en tiempo real: series que ganaron más y menos premios
La televisión vuelve a vestirse de gala con la entrega de los Emmy, una ceremonia que reunió a las grandes estrellas y producciones que marcaron la temporada.
Este lunes 14 de septiembre Hollywood vuelve a reunirse para celebrar lo mejor de la televisión con la 78 edición de los Premios Emmy. La ceremonia que dará inició en punto de las 6:00 pm en el Peacock Theater de Los Ángeles tendrá como protagonista a Mariska Hargitay, quien asumirá la conducción de una de las noches más importantes de la industria televisiva
La protagonista de La Ley y el Orden se convertirá en la primera mujer en 15 años en conducir en solitario la gala, la cual comenzó desde las 5:00 p.m. con la alfombra roja.
La competencia llega especialmente reñida este año. The Pitt encabeza las nominaciones con 25 candidaturas, mientras que Hacks, en su temporada final, consiguió 24. Por su parte, Widow’s Bay suma 19 nominaciones y se perfila como una de las producciones que podrían dar la sorpresa durante la ceremonia principal.
La gala también contará con una importante lista de presentadores, entre ellos Zendaya y Amy Poehler y otras reconocidas personalidades de Hollywood.
Además de premiar a las producciones y artistas más destacados de la televisión, esta edición tendrá espacio para recordar algunas series y personajes que forman parte de la historia de la pantalla chica, en una noche que combinará nostalgia, reconocimiento y celebración.
Nominados a los Emmy 2026
Mejor serie drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor actriz de serie drama
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Russell
- Rhea Seahorn
- Zendaya
Mejor actor de serie drama
- Sterling K. Brown
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Rufus Sewell
- Noah Wyle
Mejor serie comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actriz en serie comedia
- Quinta Brunson
- Ayo Edebiri
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
Mejor actor en serie comedia
- Yahya Abdul Mateen II
- Steve Carell
- Matthew Rhys
- Jason Segel
- Martin Short
Mejor serie limitada o de antología
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story
Mejor actriz en serie limitada o de antología
- Claire Danes
- Sally Field
- Carey Mulligan
- Sarah Pidgeon
- Sarah Snook
Mejor actor en serie limitada o de antología
- Riz Ahmed
- Jason Bateman
- Charlie Hunnam
- Oscar Isaac
- Matthew Rhys
Mejor programa de variedad
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
- The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor reality show de competencia
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)