Lista completa y OFICIAL de ganadores de los Emmys 2026, actualizada en tiempo real: series que ganaron más y menos premios

Este lunes 14 de septiembre Hollywood vuelve a reunirse para celebrar lo mejor de la televisión con la 78 edición de los Premios Emmy. La ceremonia que dará inició en punto de las 6:00 pm en el Peacock Theater de Los Ángeles tendrá como protagonista a Mariska Hargitay, quien asumirá la conducción de una de las noches más importantes de la industria televisiva

La protagonista de La Ley y el Orden se convertirá en la primera mujer en 15 años en conducir en solitario la gala, la cual comenzó desde las 5:00 p.m. con la alfombra roja.

La competencia llega especialmente reñida este año. The Pitt encabeza las nominaciones con 25 candidaturas, mientras que Hacks, en su temporada final, consiguió 24. Por su parte, Widow’s Bay suma 19 nominaciones y se perfila como una de las producciones que podrían dar la sorpresa durante la ceremonia principal.

La gala también contará con una importante lista de presentadores, entre ellos Zendaya y Amy Poehler y otras reconocidas personalidades de Hollywood.

Además de premiar a las producciones y artistas más destacados de la televisión, esta edición tendrá espacio para recordar algunas series y personajes que forman parte de la historia de la pantalla chica, en una noche que combinará nostalgia, reconocimiento y celebración.

Nominados a los Emmy 2026

Mejor serie drama

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor actriz de serie drama

Carrie Coon

Chase Infiniti

Keri Russell

Rhea Seahorn

Zendaya

Mejor actor de serie drama

Sterling K. Brown

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Rufus Sewell

Noah Wyle

Mejor serie comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor actriz en serie comedia

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Elle Fanning

Lisa Kudrow

Jean Smart

Mejor actor en serie comedia

Yahya Abdul Mateen II

Steve Carell

Matthew Rhys

Jason Segel

Martin Short

Mejor serie limitada o de antología

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story

Mejor actriz en serie limitada o de antología

Claire Danes

Sally Field

Carey Mulligan

Sarah Pidgeon

Sarah Snook

Mejor actor en serie limitada o de antología

Riz Ahmed

Jason Bateman

Charlie Hunnam

Oscar Isaac

Matthew Rhys

Mejor programa de variedad

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor reality show de competencia