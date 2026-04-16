México superó a la IA, no importa cuándo leas esto… Y es que, la visita de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson a la Ciudad de México dejó grandes momentos virales. Los actores de “Malcolm el de en medio” llegaron a tierras aztecas para promocionar el revival de la serie, “La vida sigue siendo injusta”, y aquí te compartimos nuestro top 3 de momentos más random durante su paso por la bella CDMX.

Top 3 momentos más random de “Malcolm el de en medio” en su visita a México

Desde frases icónicas hasta escenarios verdaderamente inesperados, estos fueron los 3 momentos más random de los actores de “Malcolm el de en medio” durante su visita a México:

1. “Eres el mejor, Francis”

Frankie, Justin y Christopher, encargados de darle vida a Malcolm, Reese y Francis, respectivamente, iniciaron su visita con una aparición especial en Venga La Alegría. Los actores fueron recibidos con una impresionante y cálida alfombra roja, donde se hizo canon la frase de “Eres el mejor, Francis”.

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2. “¡Señorito, Malcolm!”

Tras su paso por Venga La Alegría, los actores acudieron a un evento especial con Disney+, donde fueron sorprendidos con un ramo de rosas, entregado por nada más y nada menos que las virales flores “El Patrón”. Así se vivió el momento:

3. “¿Te parece que somos ricos?”

En este mismo evento, los protagonistas pudieron conocer a los actores de doblaje que dan voz a sus personajes. Si bien Jane Kaczmarek (Lois) no estuvo presente, su voz en español sí. La actriz de doblaje, Magda Giner, convivió con el elenco y no dudó en recrear una de las frases más icónicas de la serie: “¿Te parece que somos ricos?”.

¿Dónde ver Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta?

Los cuatro episodios de “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” ya se encuentran disponibles en Disney+, al igual que todos los capítulos originales, mismos que también puedes ver en Azteca 7, de lunes a jueves, en punto de las 6:00 p.m.