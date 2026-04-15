¿Nate Jacobs va a morir en la temporada 3 de Euphoria? Esto lo confirmaría
¡Vive el detrás de cámaras de la visita de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!
The Boys 5: 7 veces en las que Homelander pudo terminar con Butcher pero no quiso, no te pierdas el estreno del tercer capítulo de la nueva temporada
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¿Nate Jacobs va a morir en la temporada 3 de Euphoria? Esto lo confirmaría
Un dato desata teorías sobre el destino de Nate Jacobs dentro de la temporada 3 de Euphoria.
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¡Vive el detrás de cámaras de la visita de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!
El elenco de Malcolm el de en Medio estuvo de visita en el foro de Venga La Alegría y esto es TODO lo que no viste en la televisión.
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The Boys 5: 7 veces en las que Homelander pudo terminar con Butcher pero no quiso, no te pierdas el estreno del tercer capítulo de la nueva temporada
La temporada 5 de The Boys se estrenó desde el pasado 8 de abril con los capítulos 1 y 2, sin embargo, aquí te diremos por qué Homelander no ha querido terminar con Butcher
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El apellido de "Malcolm el de en medio" NO es "Wilkerson"; el secreto que muchos fans de la serie no saben
Aunque mucha gente cree que la familia de “Malcolm el de en medio” se apellida “Wilkerson”, en realidad eso no es real en el canon de la icónica serie.
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Barbie Ferreira revela la verdadera razón por la que abandonó Euphoria: “No llegábamos a ninguna parte”
Euphoria regresó con una tercera temporada. Sin embargo, el personaje de Kat Hernández fue apartado de la historia y la actriz Barbie Ferreira revela por qué.
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Frankie Muniz revela cuál cree que es el MEJOR DOBLAJE de Malcolm el de en Medio, ¿reconoció el talento de Carlos Díaz?
El actor destacó la calidad del doblaje latino de Malcolm el de en medio y elogió especialmente la voz que le dio vida a su personaje en español latino.
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Estrellas de Malcolm el de en Medio quedaron impresionadas con fans mexicanos: “Nunca imaginé que fuera tan masivo en México”
Durante su visita en Venga la alegría, los actores de Malcolm el de en medio revelaron que no esperaban que su serie fuera tan exitosa en México.
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"Reese" revela su episodio FAVORITO de "Malcolm el de en medio"; no es cuando se une a una jauría de perros
¿Cuál es tu episodio favorito de “Malcolm el de en medio” centrado en “Reese”? Justin Berfield, quien encarnó al personaje, tiene clara esa respuesta.
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Frankie Muniz PARALIZA a fans al revelar su episodio favorito de Malcolm el de en Medio
El protagonista de Malcolm el de en medio sorprendió al confesar que uno de los capítulos más recordados y caóticos es su favorito.
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Justin Berfield, "Reese" de "Malcolm el de en medio", hace IMPACTANTE CONFESIÓN en Venga La Alegría: "Soy el peor"
Justin Berfield hizo una confesión en Venga La Alegría acerca de “Malcolm el de en medio”, la serie que lo llevó a la fama internacional hace 2 décadas.