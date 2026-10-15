‘Los Elegidos’ regresa con trailer de su ÚLTIMA temporada, ¿qué tan explícita será, dónde y cuándo podrá verse en México?

Hace unas pocas horas Prime Video sorprendió al público al lanzar nuevas imágenes de “Los Elegidos” (The Chosen) sobre la historia de Jesús que está a punto de llegar a uno de sus capítulos más dolorosos, en este nuevo trailer de la sexta temporada muestra un avance donde nacerán varias interrogantes y acontecimientos que conducirán a la crucifixión de Jesucristo. Esta nueva entrega promete estar cargada de emociones, decisiones difíciles y escenas que marcarán un antes y un después en la historia de los protagonistas.

Si eres fan de esta historia prepárate para la nueva temporada la cual llegará el próximo mes de noviembre a través de Prime Video. Esta nueva entrega abordará los acontecimientos más importantes y que han quedado marcados en la historia de Jesús, donde todo se concentrará desde la perspectiva de quienes estuvieron a lado de él en su último día. Sin duda, estos nuevos episodios prometen crear una de las entregas más intensas de la serie.

¿Qué tan explícita será la sexta temporada de "Los Elegidos"?

Tras darse a conocer cinco temporadas donde se ha narrado la vida de Jesús de Nazaret a través de un drama histórico y religioso, este nuevo tráiler que se ha lanzado para anunciar la sexta temporada deja ver que la serie abordará el sufrimiento que vivió Jesús durante las horas previas a su crucifixión. En las imágenes aparecen agresiones físicas y momentos de sufrimiento que están relacionados al martirio y condena al que fue sentenciado.

Asimismo, la historia pondrá especial atención en el conflicto entre quienes consideraron que Jesús representa una amenaza y quienes creen en su mensaje. Las acusaciones, señalamientos, la traición y el sufrimiento serán parte central de una narración que busca mostrar el impacto humano de los acontecimientos que precedieron a la cruz por lo que te sugerimos estar mentalizado a ver las imágenes que podrían resultar explícitas a situaciones de agresión.

Como te lo mencionamos anteriormente, esta nueva entrega se perfila como una temporada más dura emocionalmente que las anteriores, con imágenes que podrían resultar sensibles para algunos espectadores.

¿Cuándo se estrena y dónde ver "Los Elegidos" en México?

La sexta temporada de “Los Elegidos” se estrenará en México el próximo 15 de noviembre de 2026 a través de la plataforma de streaming Prime Video la cual confirmó que será un lanzamiento internacional.

Asimismo, se ha revelado que esta nueva temporada constará de seis capítulos, de los cuales tres estarán disponibles el día del estreno y posteriormente se transmitirá un capítulo cada semana hasta el 6 de noviembre. Además, el desenlace de la historia de la crucifixión se prevé que tendrá un lanzamiento especial en cines en 2027.