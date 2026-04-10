Festival de Los Simpson en México: fecha, sede y qué esperar del evento este 19 de abril

Los Simpson invaden México con un evento especial que promete reunir a fanáticos de todas las edades en una experiencia llena de nostalgia, cultura pop y diversión. La fecha esperada es el próximo 19 de abril del año en curso, durante el Toy Fest 2026, el cual dedicará una jornada completa al universo de la familia amarilla, donde se espera que se encuentren actividades temáticas, exhibiciones y artículos exclusivos con los que los fanáticos puedan celebrar a la familia más famosa de la televisión.

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Un evento imperdible para fans de Los Simpson

El festival busca integrar a los asistentes al mundo de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, a través de espacios interactivos y exhibiciones que destacan la historia y popularidad de la serie. Los visitantes podrán adquirir coleccionables, artículos retro y productos únicos.

Actividades, concursos y cultura pop

Además de la exposición de coleccionables, Toy Fest 2026 contará con dinámicas y concursos para que los asistentes pongan a prueba sus conocimientos sobre la serie. Además, se espera que se vivan experiencias de momentos clásicos que han convertido a Los Simpson en un fenómeno cultural a nivel mundial.

Invitados especiales y causa solidaria

Uno de los atractivos principales será la posible participación de artistas de doblaje que han dado vida a los personajes. De acuerdo a lo que se ha dado a conocer, se espera que el acceso al evento se realice mediante la donación de alimento para mascotas, iniciativa con la que se busca apoyar a animales en situación vulnerable. El festival promete convertirse en uno de los encuentros más esperados por los fans de TV y el coleccionismo del año.