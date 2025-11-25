Luto en los K-Drama: muere EMBLEMÁTICO actor del cine y la televisión coreana

La industria del entretenimiento coreana está de luto. Durante las primeras horas de este martes, 25 de noviembre, se reportó el lamentable fallecimiento del actor Lee Soon Jae, mejor conocido en el mundo de los k-dramas como “el abuelo de la televisión”. El actor tenía 91 años y contaba con casi siete décadas de trayectoria artística, por lo que su muerte representa un duro golpe para la industria.

¿De qué murió Lee Soon Jae?

Si bien no se ha dado a conocer la causa de muerte exacta, todo apunta a que el actor falleció tras enfrentar algunos problemas de salud. De hecho, Lee Soon Jae se había retirado de la actuación hace apenas un año, por las mismas causas.

¿Quién fue “el abuelo de la televisión”? Así fue su trayectoria

Nacido en 1934, Lee Soon Jae incursionó en la industria del entretenimiento desde temprana edad. El actor hizo su debut en el teatro en 1956, con la obra “Beyond the Horizon”. Tan sólo un año después, dio el salto a la pantalla chica con “Blue Horizon”. Desde entonces, logró sumar más de 100 títulos de dramas a lo largo de casi siete décadas de trayectoria artística, convirtiéndose en todo un ícono de la cultura popular coreana.

Entre sus obras más importantes destacan títulos como ‘What Is Love?’, ‘High Kick Through the Roof’, ‘Unstoppable High Kick’, ‘The Good Doctor’s Son’, ‘Me and Grandpa Henri’ y ‘Grandpas Over Flowers’, donde se ganó el apodo el “el abuelo de la Nación”. A lo largo de su trayectoria fue acreedor a múltiples premios. En 2024, se convirtió en el actor con mayor edad en ganar el Gran Premio de los Premios KBS Drama. Un año después, fue nombrado Mejor Actor por los Premios Korea PD, pero no pudo asistir a la gala por problemas de salud.

La industria del K-Drama y el k-pop reacciona a la muerte de Lee Soon Jae

Debido a su impacto en la industria, diversas estrellas del cine y la televisión han comenzado a rendirle tributo vía redes sociales. Entre ellas se encuentra su coestrella en ‘High Kick Through the Roof’, Jeong Bo-seok, quien agradeció al “maestro” no sólo por sus lecciones en la actuación, sino también por sus consejos de vida y “la actitud que debe tener un intérprete”.

El actor Lee Seung-gi también lamentó el fallecimiento del actor, además de revelar que éste tenía problemas para caminar la última vez que lo vio, por lo que todo apunta a una muerte por problemas de salud. Otras de las estrellas que le han rendido tributo son la actriz Seo Ye-ji y la integrante de Girls’ Generation, Taeyeon.